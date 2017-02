Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Meerkoeten , stadswandeling en musea Rotzooi in de stad...de meerkoet maakt er goed gebruik van, al zie ik ze liever op zo'n mooi fris nestje broeden, en ok...pas in de gaten toen paps mij er op attendeerde dat ik te dichtbij kwam...vorig jaar in Rotterdam,tijdens een stadswandeling een foto genomen in de singel,en een foto in de tuin van Museum Boijmans Van Beuningen...zijn hier meer liefhebbers van musea, en of stadswandelingen?

























Bette 17 feb 2017 09:20 Mooie foto s,maar wat triest toch,die rotzooi.Als men kijkt bij een grote dode vis wat hij aan plastic troep bij zich heeft,is dat toch wel verschrikkelijk,vind je niet?





Fietser55 17 feb 2017 09:54 Mooie foto's van de hoentjes Jjacqueline. Jammer dat ze die troep niet uit vijvers en singels halen, zou de plantsoenendienst best kunnen doen.

Ik vind het (ondanks dat ik niet al te ver kan lopen) altijd leuk om door een stad te wandelen. Onderweg kom je dan heel veel tegen en maak daar foto's van.

Ook bezoek ik wel eens musea. Momenteel is er in Boijmans een tentoonstelling "gek van surrealisme" met werken van Dali, Miro, Margritte en Ernst. Daar ga ik binnenkort wel naar toe.

















Jjacqueline 17 feb 2017 10:57 Bette, ik vind het ook een verschrikking dat er zoveel vuil en rotzooi ligt , waar je ook komt....vind je een mooie plek in park of natuur , dan is het al gauw duidelijk of er meer mensen zijn die daar komen...toen ik nog met mijn hond liep raapte ik regelmatig rotzooi op,en dumpte het later in een afvalbak..ik vrees dat het er niet minder op zal worden voorlopig!Helaas...die dag viel het mij op dat op een korte afstand van elkaar twee compleet verschillende nestjes waren gebouwd...dank je wel voor jouw reactie





Jjacqueline 17 feb 2017 11:08 Fietser55...ja leuk hé, zo'n stadswandeling...jammer dat je niet zo ver kunt lopen, want steden hebben vaak zo hun verborgen plekjes...ik merk dat bij mij het lopen ook niet zó heel soepel meer gaat...Op het moment koop ik regelmatig een goedkope treinkaart, reis er mee naar een stad waarvan ik die nader wil bekijken, en combineer dat met mijn museumjaarkaart...het is nog niet lang sinds ik dit soort uitstapjes kan maken...geniet er dus enorm van!Museum Boijmans Van Beuningen, is een van de oudste musea van Nederland, ik ben er twee maal geweest, geniet van het gebouw, de kunstwerken ,en de tuin...héérlijk!!Ik wens je er veel plezier....begin er met de jas op te hangen aan de ‘garderobe-carrousel’

















Redone 17 feb 2017 11:15 alleen werd ik gesommeerd om niet meer te fotograferen.

Wat erg al die troep in de natuur he, nu maken meerkoetjes overal een nest op, maar voor andere dieren kan het wel hun dood betekenen!

Hoi Jjacqueline, er is een periode geweest, dat we naar musea gingen, Leiden Haarlem, Amsterdam, maar dat gebeurt niet zo vaak meer, lopen gaat wel met een rollator maar dat doen we nu meestal in de natuur, en dat is ook goed, alleen niet zo lang als vroeger, jouw foto's van Haarlem in het museum zijn hetzelfde als mijn foto'salleen werd ik gesommeerd om niet meer te fotograferen.Wat erg al die troep in de natuur he, nu maken meerkoetjes overal een nest op, maar voor andere dieren kan het wel hun dood betekenen!



Bette 17 feb 2017 11:25 Ja,wat een leuk ding is die garderobe-carrousel he Jjacqueline,een leuke start in het museum. Er is altijd veel te zien en vorige winter heb ik nog een kleine serie concerten gehad daar,ook enig.In de Kunsthal ben ik ook vaak geweest,maar dat is toch anders,veel moderner ,maar vaak ook wel mooie foto series.

















Jjacqueline 17 feb 2017 15:21 als ik zo vrij mag zijn dat te vragen...

Bette, die ‘garderobe-carrousel’ is zekers een leuke binnenkomer !Wat voor concerten heb jij daar gehad,als ik zo vrij mag zijn dat te vragen...