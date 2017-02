Waterhoenestjes , stadswandeling en musea Rotzooi in de stad...de meerkoet maakt er goed gebruik van, al zie ik ze liever op zo'n mooi fris nestje broeden, en ok...pas in de gaten toen paps mij er op attendeerde dat ik te dichtbij kwam...vorig jaar in Rotterdam,tijdens een stadswandeling een foto genomen in de singel,en een foto in de tuin van Museum Boijmans Van Beuningen...zijn hier meer liefhebbers van musea, en of stadswandelingen?