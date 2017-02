Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Bank Giro Loterij schenkt 5 ton aan Teylers voor project Einstein Wat deed Einstein in Teylers Museum? Dankzij een schenking van bijna vijf ton van de BankGiro Loterij kan het museum vanaf 18 mei op vernieuwende wijze een belangrijk maar grotendeels onbekend deel van zijn geschiedenis gaan vertellen. Met de extra projectbijdrage van de cultuurloterij kan Teylers Museum bezoekers straks een onvergetelijke historische belevenis bieden in zijn nieuwe vleugel. Het Lorentz Lab, het oude laboratorium van Nobelprijswinnaar Hendrik Antoon Lorentz (1853-192 , opent deze lente na uitgebreid onderzoek en een grondige renovatie voor het eerst zijn deuren voor het publiek. Nederlandse grootste geleerde en zijn assistenten werkten hier aan de wetenschappelijke uitdagingen van hun tijd. Teylers topstuk, de Grote Elektriseermachine, komt hier tot leven.





Einstein, Albert Theoretisch fysicus (1879 - 1955)

Door MarianVisservanKlaarwater Toegevoegd op 17 feb 2017 om 07:44



