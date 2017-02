Een egel. Deze zag ik vorige week bij mij op het plaatsje de bosjes in lopen. In een bos had ik wel eens een egel gezien maar zo dicht bij huis niet.





Voor dat ik er erg in had,was hij al weer weg. Maar waarheen?





Op internet las ik dat er steeds meer egels de stad op zoeken en een aantal is verweesd zoals het genoemd werd.





Zien jullie wel eens en dier dat je niet zo vaak of nog nooit gezien hebt?