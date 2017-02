Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





SERIE. Gisteravond nog met een half oog(ik had s middags een prik in mijn rechteroog gehad) naar"' KLEM "'gekeken,dat wilde ik niet missen. De wat droge ambtenaar met de onbetrouwbare vader van zijn dochters schoolvriendin die toch probeert zijn leven in te dringen. Spannend. Kijken jullie ook? Heb een mooie dag. BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 17 feb 2017 om 09:09



Fietser55 17 feb 2017 10:06 Fijne dag Bette.

Ik hoop dat je geen last meer hebt van de prik.

Series op tv kijk ik nooit, niet op een commerciële zender, omdat je dan meer reclame ziet dan serie en ook omdat ik ongeduldig ben. Ik wil niet wachten tot de volgende aflevering. Als het een goede serie is, kijk ik het later op Netflix of op DVD.

Dan kun je kijken hoeveel en wanneer je wilt.