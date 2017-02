Reacties Van leden

Je reactie

Redone 17 feb 2017 11:05

Mooi en zo bekend!!!!



Bette 17 feb 2017 11:10 Een mooi beeld van mensen die echt iets betekend hebben.

















Fietser55 17 feb 2017 11:15 Zeker Bette, het is een serie beeldjes van mensen die wat betekend hebben voor een dorp. Elk jaar komt er een beeldje bij. Ik geloof dat er in totaal 14 komen.





Jdonders 17 feb 2017 11:26 Wat een gezellig stel.



Harry weet jij hoe Job heet? Een bekende arts die in een perkje staat in Zierikzee.

Weet zijn achternaam niet meer.

















Ofsen 17 feb 2017 11:35 Mooi beeldje en goed dat ze hier worden geërd als ze veel betekent hebben.





Joke 17 feb 2017 11:37 beeldje en leuk met aap noot mies enz erop

Wat een mooibeeldje en leuk met aap noot mies enz erop















Hehety 17 feb 2017 11:39

Streng doch rechtvaardig.