Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Helaas moet ik Lucia op deze manier antwoorden. En wel in een prikker. Zij heeft mij namelijk geblokkeerd. Ik weet niet waarom. Alleen zij weet dat.





De ontdekking van de hema is een bestaand boek geschreven door Harry Muesli.





De ontdekking van de hemel is geschreven door Harry Mulisch.





Gerard Reve,onze enige en echte volksschrijver noemde Harry Mulisch ooit Harry Vullisch. Ik sluit me daar bij aan.





Een overschatte,arrogante en betweterige schrijver die Mulisch.



Door Armando Toegevoegd op 17 feb 2017 om 11:28



Armando toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Bette 17 feb 2017 11:33 Ik heet geen Lucia en arrogant was Mulisch zeker,maar absoluut een goed schrijver(althans,dat vind ik)





Ofsen 17 feb 2017 11:34 Ik ben niet zo gek op literaire schrijvers. heb geprobeerd de Hemel van hem te lezen. zo traag 50 blz lang. heb het toen weer naar de bieb gebracht. trouwens die van Adriaan Dis ook zo traag. ik houd van gelijk spannende verhalen. tempo er in. mijn romans zijn ook allemaal tempo romans.

















Armando 17 feb 2017 11:43 Mulisch heeft bijv. nog nooit over sexualiteit geschreven Ofsen. Wolkers,Reve en noem maar op wel. Vreemd he?

Geen probleem Bette. Ieder zijn mening en plezier.