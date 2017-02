Job Baster Zierikzee (extra puzzel) Vandaag een extra puzzle, Jos vroeg naar het beeldje vandaar.





https://www.jigidi.com/solve.php?id=25H0QMD9





Job baster (1711-1775)

De geneesheer en botanicus Job Baster woonde en werkte in het pand Havenpark 35 te Zierikzee. Hij kreeg bekendheid door zijn medisch en natuurwetenschappelijk onderzoek.

Dit beeld is geplaatst door de Rotaryclub Zierikzee op 1 december 2007. Kunstenaar: Ad Braat (Roosendaal 1919-Zierikzee 2000), beeldhouwer Het beeldje stond oorspronkelijk in de Hoge Molenstraat, waar het op 13 augustus 1976 onthuld werd door dr. C.M. van Hoorn, die over Baster publiceerde. In 2007 is het naar de huidige locatie aan het Havenpark verplaatst.