Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Even van me af schrijven. Hoe sterk kan een mens zijn, ik ben het niet. Ik lees vaak op Facebook pagina's die er zijn voor en over MS dat mensen er zo goed mee omgaan en komen zo sterk over. Ben ik dan zo zielig, nee zeker niet maar ik huil wel regelmatig. Steeds vaker krijg ik een beklemmend gevoel en denk aan de tijjd die nog komen gaat. In 2008 tehoren gekregen dat ik MS heb en dat w.s. ook al 30 jaar had. Dat kon mijn neuroloog zien aan de papieren die ze heeft opgevraagd uit de plaats waat ik ben opgegroeid. Heel mijn leven liep ik tegen vage klachten aan waar of de verkeerde diagnose aan werd gesteld of men kon niet vinden wat het was. Ik heb nu een neuroloog die goed naar mij kijkt en luisterd en ook aangeeft dat de vorige neuroloog fouten heeft gemaakt en niet goed naar mij heeft gekeken, boos ben ik niet mijn leven had er niet anders om geweest als je eerder weet dat je M hebt.....maar toch. Als ik het geweten had was ik dan ook in de zorg gaan werken en had ik dan ook de Nijmeegse vierdaagse gelopen en was ik dan ook van Dordrecht naar Groningen verhuisd? Waarschijnlijk niet maar heb het wel gedaan. Op mijn 15e mijn eerste baan en rond mijn 30e weer terug naar school alsnog diploma's halen en op mijn 50e gestopt met werken in 2010. Het ging niet meer en van een fultime baan naar ......... nu thuiszitten. Nee thuiszitten kan ik niet dus doe ik nu vrijwilligers werk maar op dit moment staat dat ook op een laag pitje, als je partner ( je maatje ) erg ziek wordt en komt te overlijden dan is het leven zou koud en kil. Ik mis de warmte van het samen zijn. Nee MS is erg maar je maatje verliezen is het ergste wat mij in mijn leven is overkomen en geloof me ik heb genoeg meegemaakt. En ja mijn toekomst met MS is onzeker en mijn toekomst zonder werk valt ook niet mee maar mijn toekomst zonder mijn lieverd









Door Mandalineke Toegevoegd op 17 feb 2017 om 15:48



Mandalineke toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Armando 17 feb 2017 16:01 Het hebben van een ziekte zeker als deze chronisch is en stabiel blijft of slechter wordt maar nooit beter is voor ieder weer anders,ervaart/voelt deze anders en gaat er anders mee om.

Dat is een proces wat tijd en energie kost. Met ups en downs. Dus ook huilen.

Ik heb sinds 2015 copd 3 alhoewel ik al vanaf mijn 40 niet meer rook. Daarvoor lang en veel gerookt.

Ook ik huil af en toe als het me tegenzit. Je wilt wel maar je kunt niet.

Toch zijn er ook momenten van: He,dat is mooi. Zoals vanmiddag bij de fysio. Een 15 minuten lopen op de loopband en dinsdag nog op 2.8 en nu op 3.

Ik ben 62 en met mijn vrijwilligerswerk ben ik 2 jaar geleden definitief gestopt.

Nu is het elke dag opnieuw en proberen mijn energie te verdelen. Gelukkig kan en doe ik vrijwel alles zelf. Behalve mijn woning schoon houden(WMO van de Gemeente).

Sterkte!





Bette 17 feb 2017 16:14 Het is heel goed dat je je verdriet en gedachten op papier hebt gezet,dat lucht misschien wat op.

Je bent nog jong,maar je hebt het aardig voor je kiezen gekregen.Je ziekte is heel naar,maar het verlies van je partner,ik kan begrijpen dat je het daar heel moeilijk mee hebt,het is mij 4 jaar geleden ook overkomen en je mist de gezelligheid en steun van je lief.

Ik hoop voor je dat,als straks het voorjaar komt je je iets beter gaat voelen.

Het allerbeste gewenst en lieve groeten van Bette.