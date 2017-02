Ziezo.....het zit erop..... De installaties zijn weer schoon en gedesinfecteerd.





Vakantie, drie maanden lang.





Dat betekent dat we eind mei de eerste haring weer kunnen ontvangen





en ook verwerken, en dan is het maatjesharing voor Nederland.





Nu eerst even uitrusten na een lang en druk seizoen.





De pijntjes en de vermoeidheid wegwrijven en vergeten.





En natuurlijk even ZZZzzzzzz.............