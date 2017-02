Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Britse korthaar Poes Nu onze caravan toch in de verkoop staat, we dus weer veel vaker thuis zijn, wil M. weer een poes. Weet je iemand die Britse korthaar of Ragdoll poezen te koop heeft of weg doet, niet ouder dan 5 jaar, geef ons dan een seintje.

Goed weekend.









Door Ofsen Toegevoegd op 18 feb 2017 om 10:53



Ofsen toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Bette 18 feb 2017 11:01 Ja,het heeft iets gezelligs,maar ik zou kiezen voor een hond,maarja,uitlaten he??





Hehety 18 feb 2017 11:35

Rasverenigingen weten ook vaak dat soort van dingen. Het zijn wel prachtige raskatten en zwaar op schoot.

Bij het asiel na vragen. Die hebben ook vaak adressen van mensen die hun kat weg willen doen, maar niet in een asiel plaatsen.Rasverenigingen weten ook vaak dat soort van dingen. Het zijn wel prachtige raskatten en zwaar op schoot.