Curacaunaars zitten niet altijd te wachten op kennis vanuit Nederland WILLEMSTAD – Curaçaoënaars die in Nederland hebben gestudeerd of er zijn geboren worden op Curaçaomakamba pretugenoemd, oftewel ‘verkaasde’ Antilliaan.





Deze stempel kan demotiverend werken; het rapport ‘We are deeply rooted’, een onderzoek van adviesbureau PBLQ, concludeert dat de meeste studenten na hun studie terug willen naar hun geboorte-eiland, maar dat door verschillende factoren vaak toch niet doen. Er zijn zelfs speciale projecten om de afgestudeerde Antilliaan te stimuleren het toch te proberen op de eilanden.





Sharemy Bloem (35), assistent supervisor: “Curaçaoënaars zitten niet altijd te wachten op jouw kennis vanuit Nederland. Ik snap demakamba pretuuitspraak wel, want er zijn wel degelijk terugkerende Antillianen die alles beter denken te weten.”





“Ik begrijp wat mensen ermee willen zeggen, maar de termmakamba pretuwordt te makkelijk gebruikt, redeneert Yolanda Wiel (40), beeldend therapeut. Caimin Douglas (39), ondernemer en oud-topsporter: “De uitspraak doet mij niks. Curaçaoënaars staan open voor je kennis, maar je moet voorzichtig zijn met de manier waarop je dit overbrengt. Als jij het volk respecteert en niet te betweterig bent, dan kun je het ver schoppen.”





Volgens Douglas moet een Antilliaan in Nederland zich juist meer bewijzen dan op Curaçao. “Als Antilliaanse topsporter die voor Nederland uitkomt wordt succes door je Nederlandse collega’s niet altijd gegund’’.(Bron:Caranetw)