Strao Renesse Vanochtend vroeg op en in de mist naar Renesse gefietst voor de eerste strao van het jaar.





Om 11 uur vertrokken de versierde paarden naar het strand om daar ingezegend te worden en de benen te wassen. Ook boerin Bertie (2e foto gele jack) van Boer zoekt vrouw reed mee.





Wij zijn niet meegegaan op het strand, we waren tamelijk moe door de rit van 21 km.





Na wat foto's de warmte opgezocht in het wapen van Zeeland en daar een omelette gegeten.





Daarna weer terug naar huis via een andere route. Tegen de tijd dat we thuis aankwamen scheen de zon inmiddels. De terugweg was wat langer (ruim 22km)





Bij elkaar best een eind en de conditie is nog niet optimaal, dus waren we best wel moe.

















Petra1951 18 feb 2017 15:28 Ziet er gezellig uit.Mooi die paarden.





Armando 18 feb 2017 15:31 Het is maar goed dat jij er was en fotos hebt gemaakt.Harry. Ik was al vroeg boodschappen wezen doen. Met mijn copd haast niet te doen. Fris/koud en mistig. Daarna toch nog maar even naar bed gegaan.

Mooie fotos trouwens!

Heeft dat wassen van de benen nog een specilale betekenis? Ik weet niets van de Zeeuwse tradities. Een goed weekend.

















Briesje 18 feb 2017 15:57

Mijn vriendin Wikipedia weet er alles van.

Best al weer een flinke afstand gefietst, knap gedaan!

Je conditie komt zo langzamerhand weer terug.

Muziekgekje 18 feb 2017 15:58 Prachtig zeg wat een mooie stoet met mooie paarden