Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Fietser55 19 feb 2017 15:21

Maar als de smaak goed is maak de vorm niet uit.

Als je niet zou weten dat het koekjes zijn, zou je denken bah, bah, bah.Maar als de smaak goed is maak de vorm niet uit.