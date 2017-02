Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Kinderen Tegenwoordig kun je nog zwanger worden van je overleden man. Ik vind dat heel erg dat die kinderen zonder vader op moeten groeien. Het gaat onder de mom van dat ze dan nog kinderen van hun geliefde hebben. Denken deze mensen dan wel aan hun kinderen? Ook werd er gezegt dat de moeder de kinderen dan wel gaat vertellen hoe hun vader is geweest. Een band tussen man en vrouw is toch heel anders dan de band met je ouders, hoe kan zo'n vrouw dan vertellen hoe hij als vader was als je hem niet mee gemaakt hebt als vader? Wat vinden jullie hier van? Mijn vader is overleden toen ik 8 jaar was en ik heb hem altijd heel erg gemist, vooral in mijn puberteit was ik enorm jaloers op mijn vriendinnen die wel een vader hadden.



Door Petra1951 Toegevoegd op 19 feb 2017 om 18:06



Petra1951 toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Armando 19 feb 2017 18:21 Hoi Petra,wat erg voor je op 8 jarige leeftijd. Was je enig kind of niet? Ik heb nog een zus die 3 jaar jonger is en mijn vader overleed toen ik 15 was. Puberteit en middebare school. Ook mijn moeder leeft niet meer.

Pas vele jaren later realiseerde ik me het ontbreken maar ook het gemis en de betekenis van van een vader tijdens deze belangrijke levenfase.

En dat geldt waarschijnlijk ook voor jou toen je pas 8 was.