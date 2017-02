De PTT brievenbus. Ik heb net een brief gepost. Ze zijn er nog wel maar de post heft er steeds meer op. Vroeger kon je zien of de lichting al geweest was of wanneer de volgende plaatsvond. Handig. Nu was er een balkje dat op vrijdag stond. Wat op vrijdag? Was de lichting al geweest of komt hij pas aanstaande vrijdag? Het balkje kon je eigener beweging draaien. Ik heb hem op maandag gezet. De volgende persoon kan hem eventueel op woensdag zetten.





Wat is het nut(=verbetering) van dit nieuwe systeem? Ik zie het niet.