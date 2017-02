Reacties Van leden

Labje 20 feb 2017 13:17 Dat was genieten, prachtige foto's!





Marije 20 feb 2017 13:27

denk ik ook nog eens heerlijk weer. Wat een zondag .....

Fantastische foto's en ik zie op de achtergrond een blauwe lucht, dus het wasdenk ik ook nog eens heerlijk weer.Wat een zondag .....















Fietser55 20 feb 2017 13:31

Leuk Redone, mooie foto's



Joke 20 feb 2017 13:55 Het was daar zeker mooi Ria en prachtige foto's gemaakt.

















Briesje 20 feb 2017 13:58

Wat prachtig Redone, ik denk dat je het op alle gebied goed getroffen hebt!



Marina15 20 feb 2017 15:12 Voor mij voelt het een beetje als thuis. Ik ben geboren in Haarlem en heb ook in Zandvoort gewoond.

















Redone 20 feb 2017 15:32

Het was heerlijk Labje, en ook zulk mooi weer!!!



Redone 20 feb 2017 15:33

Marije het had niet beter gekund, onderweg van Brabant naar Zandvoort mist en regen, en in Zandvoort kwam de zon er bij, en het werd prachtig weer, we hebben nog op een terras aan het strand wat gedronken















Redone 20 feb 2017 15:34

Het was genieten Harry in alle opzichten!



Redone 20 feb 2017 15:35

Ja Joke, mijn zus woont er midden in Zandvoort en vlakbij de boulevard, en mooi weer wat wil een mens nog meer!















Redone 20 feb 2017 15:35

Helemaal waar Briesje een dag met een gouden randje, letterlijk en figuurlijk!!!



Redone 20 feb 2017 15:36

Marina, ik ben geboren in halfweg en mijn man in Haarlem, tot ons trouwen hebben we daar gewoond en zijn veel in Zandvoort geweest