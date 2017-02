Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Facebook beveiliging Niets blijft meer privé: iedereen kan je hele Facebookprofiel zien



wel.nl

Jeannette Kras

5 dagen geleden







Je kunt je Facebookprofiel afschermen, zodat alleen vrienden het kunnen zien. Alleen dat helpt niet meer. Via Facebookscanner kom je heel eenvoudig te weten wat er achter die afgeschermde profielen schuilgaat.

Welke knappe vrouwen liket je vriend bijvoorbeeld? Of wat voor gevoelige informatie plaatsen bekende Nederlanders op Facebook? Niets blijft meer geheim.

Vul je op Facebookscanner.com de naam van een bekende in dan krijg je onmiddellijk de foto’s te zien waarin diegene getagd is, statussen tot jaren terug, likes, reacties, plaatsen waar iemand is geweest en zelfs, en dat is echt vervelend, foto’s en berichten, die iemand eerder verborgen heeft, omdat hij niet wilde dat anderen ze zouden zien.

“Zelfs geheime groepen waar je lid van bent, worden zomaar zichtbaar voor iedereen”, vertelt ethisch hacker en oprichter van Facebookscanner Inti De Ceukelaire. “Ik vond bijvoorbeeld grappige foto’s van politici nog van voor ze bekend waren. Beelden die ze wellicht al lang verborgen hadden voor iedereen.”



Door Briesje Toegevoegd op 20 feb 2017 om 14:43



Fietser55 20 feb 2017 14:50 Bedankt voor de tip Briesje Ai nu doe ik het weer

Ik zit zit niet op facebook. Ik heb ook niets te verbergen Of zou mijn vrouw ook kunnen zien wat ik hier af en toe voor opmerkingen maak naar andere vrouwen ?Bedankt voor de tip BriesjeAi nu doe ik het weer



Briesje 20 feb 2017 14:58

Fietser ik plaats mijn opmerkingen graag op een openbare site, dan krijgt mijn man geen argwaan!

Zelf zit ik ook niet bij die club Fietser, maar ik kreeg een mail van MSN waar dit in vermeld stond.Fietser ik plaats mijn opmerkingen graag op een openbare site, dan krijgt mijn man geen argwaan!















Lucia51 20 feb 2017 15:17 De Hoax-Wijzer





Op de pagina van Margriet was een bericht geplaatst dat het afschermen van je Facebook profiel geen zin meer heeft omdat hackers een tool hebben gemaakt om de informatie toch te kunnen zien.



Dit is een hoax.

Er is wel een tool gemaakt door ethische hacker Inti De Ceukelaire om gebruikers er bewust van te maken van wat ze delen op Facebook.

En hierbij wordt er gebruik gemaakt van een bestaande functie binnen Facebook, en zelfs dan laat het alleen maar informatie zien wat op openbaar staat ingesteld.



Op de volgende link staat uitleg inclusief bronnen

https://goo.gl/Rr3njs

HOAX: Pas op! Je Facebook profiel afschermen heeft geen zin meer - De Hoax-Wijzer

Wijzer worden met de juiste informatie!

hoax-wijzer.be





Joke 20 feb 2017 15:19

en heb zeker geen geheimen voor mijn man kennen elkaar al zolang

maar wel leuk Briesje krijg je ook meer berichten hier

jij schrijft nogal makkelijk dus dat zit wel goed echt iets voor jou



Gr Joke

Zit ook niet op Facebook en heb daar ook geen behoefte aanen heb zeker geen geheimen voor mijn man kennen elkaar al zolangmaar wel leuk Briesje krijg je ook meer berichten hierjij schrijft nogal makkelijk dus dat zit wel goed echt iets voorjouGr Joke















Redone 20 feb 2017 15:41

Ik vind het alleen eng wat jonge meiden doen op allerlei sites.

Ik hou het bij mijn foto's en af en toe vertel ik iets over ons wat we doen of gaan doen, maar uiterst miniem

Ik denk dat alles wat je schrijft en doet op internet voor iederen te achterhalen is, dus dat houdt in "wees niet te openhartig, hou je privé dingen gescheiden" zo simpel is het.Ik vind het alleen eng wat jonge meiden doen op allerlei sites.Ik hou het bij mijn foto's en af en toe vertel ik iets over ons wat we doen of gaan doen, maar uiterst miniem



Briesje 20 feb 2017 15:42

Het boeit mij verder ook niet.

Maar ik vond dat het geen kwaad kon om dit even te plaatsen.

Meteen mijn eerste prikker!

Lucia misschien dat mensen hun instellingen weer eens even nalopen, ik heb er verder geen enkel belang bij.Het boeit mij verder ook niet.Maar ik vond dat het geen kwaad kon om dit even te plaatsen.Meteen mijn eerste prikker!