Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Marina15 20 feb 2017 15:08 Daar heb ik ook vaak last van.





Joke 20 feb 2017 15:14

Ja hebben we allemaal wel eens last van















Fietser55 20 feb 2017 15:22

Gelukkig; ik dacht dat is een mannentik



Redone 20 feb 2017 15:37

En we hebben geen knop om uit te zetten helaas















Muziekgekje 20 feb 2017 15:40 Ja en vooral s,nachts lig je teveel te denken .

Ik dacht dat ik het alleen had maar ik denk dat iedereen er wel mee zit