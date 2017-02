Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Ploegendienst het valt allemaal niet mee zo,n drieploegen dienst zit nu een weekje in de nachtdienst maar merk wel dat het me steeds zwaarder valt .maar ja je hebt geen keus een andere baan zoeken is ook geen optie op mijn leeftijd kom je moeilijk weer aan de slag dus zit ik het nog maar dertien jaar uit .gewoon het beste er van maken dan maar .probeer ook zo gezond mogelijk te leven elke dag op de fiets naar het werk 150 km in de week .en dat vind ik wel prettig ook even na het werk ontspannen en genieten van de buitenlucht ,verder doe ik ook aan fitnes om een beetje sterk te blijven .zijn er hier ook bog mensen die ploegendiensten werken of gewerkt hebben ? .....









Door Herald62 Toegevoegd op 20 feb 2017 om 17:43



Bette 20 feb 2017 17:50 Ja,continudienst is niet zo gezond,maar je fietst nogal aardig wat af in de week,dat compenseert het een beetje. Een andere baan zit er tegenwoordig ook niet zo meer in boven de 50,dus ja,ik begrijp dat je houdt wat je hebt.

Mijn man heeft jarenlang als analyst gewerkt,ook onregelmatig,het is voor t hele gezin ook heel erg wennen vind ik.





Herald62 20 feb 2017 18:15 Ja Bette het valt niet mee de ene week moet ik m vijf uur s,ochtends opstaan en de andere week weer avond dienst en nu dus weer de nachtdienst ,steeds dat omschakelen je went er nooit aan ook al doe ik dit al sinds 1982 .

















Joke 20 feb 2017 18:25

de een gaat naar het werk en de ander komt thuis.

Snap best wel dat vooral die nachtdienst niet makkelijk is,

als je dan thuis komt kun je niet gauw de slaap vatten.

maar wel fijn dat je op de fiets gaat en ben je heerlijk in de buitenlucht en dat doet een mens goed .Ja en dan ook nog langer doorwerken de 65jaar is van de baan.

Zeker als je ouder wordt gaat het toch wel moeizamer

Maar je ben gezond bezig en zou zeggen voor straks werk ze

Gr Joke

Bette 20 feb 2017 18:26

Dat begrijp ik Herald en op de dag slapen valt ook niet altijd mee. Het voordeel is wel dat je meer verdient dan in dagdienst,maar goed,het plezier in werken is toch ook wel heel belangrijk,maarja,je krijgt in t leven niet altijd wat je zou willen ,maar als je gezond bent is dat toch ook wel iets om blij mee te zijn.