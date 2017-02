Een hele goedemorgen allemaal! Vandaag oppasdag! Heerlijk! Is altijd genieten met die meisjes..Zijn inmiddels 9 en 6 jaar..De jongste wordt alweer 2 jaar in mei! Het vliegt voorbij. De oudste voetbalt en de jongste zegt: Ik word Bioloog en juf, net als jij oma!! Geweldig he?.

ik ga genieten vandaag. De jongste woont ver weg, maar "spreek" haar dagelijks..

Wat een rijkdom!! Wilde dit even delen...Mijnhart is gevuld met blijdschap! Jullie wens ik een prachtige dag!! Maak er iets moois van!

Bella