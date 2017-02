Afscheid nemen doet pijn Afscheid nemen doet pijn en de wereld lijkt ineens zo anders,je bent er geheel niet meer bij met je hoofd.

Afgelopen 29 december 2016 om 11.15 heb ik afscheid moeten nemen van mijn aller liefste maatje,Switi me lieve poezekind.

Kreeg haar toen ze acht weekjes oud was en heb haar bijna 19 jaar met alle liefde mogen verzorgen.

Ik wilde haar als binnenkatje omdat waar ik kwam te wonen kreeg ik vaak te horen,hou haar maar binnen want de auto's rijden hier als gekken door de wijk heen en er zijn al veel katjes dood gereden,dus ik durfde haar niet alleen naar buiten te laten gaan als ze naar buiten ging dan ging ik mee en nam haar later weer mee naar binnen.

Ook me jongste broer zei vaak gooi dat beest toch naar buiten,dan zei ik vaan zal jou naar buiten gooien.

Afgelopen 28 december werd ze ineens heel ziek dacht ik,en belde de 29ste gelijk de dierenarts,die kwam s'middags en tot mijn grote spijt en verdriet kreeg ik te horen dat ze al twee daagjes lag te sterven in haar mandje.

Ze wilde haar meenemen maar dat wilde ik niet,ik ben in de bank gaan zitten met me lieve Switi en hield haar vast zoals je baby's vast houdt want zo lag ze graag toen ze nog leefde in me armen om te kroelen,ik heb haar alleen maar gekust op haar lieve koppie en toen de dierenarts haar eerste spuitje gaf viel ze in diepe slaap,na een minuut of vijf kreeg ze haar tweede en toen was ze weg,ik heb afscheid genomen van Switi en de dierenarts nam haar mee.

Ik heb nog gevraagd aan haar,jullie doen geen rare dingen met haar hoop ik,nee zei de dierenarts ze wordt met andere katjes gecremeerd,daar moest ik dan maar op vertrouwen.

Wat is het huis ineens leeg zonder haar,sommige begrijpen niet dat ik nog om haar huil,ja ik heb 19 jaar bijna met haar in huis doorgebracht elke dag en sommige zeggen weer,neem een ander katje dan ben je er zo overheen.

Nee dat werkt niet voor mij,ik ben ten eerste gelovig en ik hoor te rouwen om me lieve meisje ze is ook niet te vervangen,ik kan niet zomaar een ander katje nemen om de pijn te verzachten zo werkt het leven niet,het is en was een levend wezendje en wat voor één.

Ik hield en hou met heel mijn hart van me lieve beestje en ik zal haar altijd blijven missen.