Vroeg!!!!! Wij zijn niet gewend om vroeg op te staan, meestal een uur of half negen en dan op het gemakkie een kop koffie, ontbijten, douchen etc, maar vandaag ging de wekker om half zeven af want de stoffeerder zou er om half 8 zijn om de trap te bekleden.





Ook de stucadoor zou er om 8 uur zijn, en nu wordt er hard gewerkt, en wij zitten maar in de logeerkamer achter de pc





Ons huis binnen is al lang klaar met schilderen maar de centrale hal moet helemaal gedaan worden, opnieuw gestuct, geschilderd, nieuwe leuningen etc. etc.. en wij zijn de enige bewoners die overdag thuis zijn dus.....





Maar ja aan alles komt een eind zullen we maar denken.





Fijne dag allemaal!