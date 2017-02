GOEDEMORGEN..

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Jjacqueline 21 feb 2017 09:32 Http://www.stedelijk.nl/tentoonstellingen/ed-van-der-elsken-de-verliefde-camera



zit een mooi filmpje bij over deze straatfotograaf!!Ik zou zeggen Gaan!!!





Armando 21 feb 2017 09:33 Dat is mooi Bette. Ed van der Elsken. Hij sprak ook altijd met een paar Franse woorden.

















Bette 21 feb 2017 09:35 Leuk Jjacqueline en ja,het is zeker de moeite waard.





Bette 21 feb 2017 09:38 Ja,hij fotografeerde ook jonge bohemiens in Parijs,ongedwongen en vrij Armando.

















Redone 21 feb 2017 09:53 Ja hij maakt hele mooie foto's, zeker de moeite waard!!!