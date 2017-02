Bruinisse (puzzel)

Reacties Van leden

Redone 21 feb 2017 10:22

Ach ja, de bekende mossel, mooi he, ik hou er niet van maar Ben wel, dus als we uit eten gaan dan eet hij mosselen!



Hehety 21 feb 2017 10:37

6:41 min van mogen proeven.

Ik hou wel van mosselen en we hebben ze vrijdag nog gegeten. De beste tijd is nu toch wel voorbij. Nu is het wachten op de nieuwe koninginneharing.

Bette 21 feb 2017 10:41 Nou,een mosseltje gaat er wel in,alhoewel ik ze een tijd niet gegeten heb.

Leuke foto Harry.





Jdonders 21 feb 2017 10:45 Ook deze heb ik in het echt gezien. Sta erbij op een papieren foto.

Hou van mosselen, maar die met je wel ,samen, eten.

















Ofsen 21 feb 2017 11:22 één zo'n mossel is voldoende voor een familie. Marlika eet mosselen met een vriendin, ik eet dan een Hawaii pizza. dus 2 keer per jaar eet ik slechts pizza. dit beeld hebben ze heel mooi gemaakt.