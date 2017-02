Bedelende katten en verwende ratten In Nederland houden we van dieren. Maar in sommige landen maken ze het wel héél bont. Daar worden ze vereerd. Pas op je spullen als je op vakantie gaat naar deze plekken. Heilige dieren zijn meestal niet erg bescheiden!





Vandaag maak je kennis met de bedelende straatkatten van Istanbul en een Indiase tempel waar ratten de baas zijn:





Turkije: bedelende katten





Wie door Istanbul wandelt, ziet overal katten op straat. Restaurantjes hebben vaak hun ‘eigen’ straatkatten. Die geven ze elke dag te eten. Er zijn zelfs speciale kattenparkjes met kattenhuisjes. Turken zijn gek op katten. Ze zorgen ervoor dat het de beesten aan niks ontbreekt. Waarschijnlijk komt dat door de profeet Mohammed. Er gaat een verhaal dat de profeet gek was op zijn kat Muezza. Op een dag lag Muezza op de mouw van zijn mantel te slapen. Mohammed moest weg en wilde zijn mantel aantrekken. Hij wilde Muezza niet wakker maken, dus knipte hij zijn mouw af! Dan maar een blote arm, dacht hij.





India: verwende ratten





Als rat heb je het niet makkelijk. Behalve als je in Deshnok in India leeft. Daar staat de Karni Matatempel. Die wordt helemaal bewoond door ratten. De dieren worden vereerd en elke dag gevoed. De bevolking gelooft dat de ratten overleden familieleden zijn. Daar kun je dus maar beter zuinig op zijn. Ook geloven ze dat het geluk brengt als een rat over je voeten loopt. Mensen komen overal vandaan om tussen de ratten te lopen, op blote voeten! Bron:Kidskrant