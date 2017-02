De zevende hemel Vanmiddag in Zierikzee met een zaal vol overwegend oudere dames (ja ik weet het, ik ben zelf ook niet meer de jongste) naar de film De zevende hemel geweest. Vooraf had ik er weinig vertrouwen in dat het uit zou lopen op een heel geslaagde middag. Een nederlandse musical is niet helemaal mijn genre film. Het verhaal was flinterdun. Waarom ben ik er dan heen gegaan ? Voor de muziek. Na elke paar zinnen begonnen de acteurs te zingen. De liedjes waren bekende nederlandse liedjes van Boudewijn de Groot, Nick en Simon, Frank Boeijen, Frederique Spigt, Blf e.a.





Huub stapel kan en moet niet zingen, maar Noortje Herlaar, Thomas Acda, Halina Reijn en vooral Huub van der Lubbe, zongen mooie uitvoeringen van bekende liedjes met waanzinnig mooie muzikale arrangementen.





Tot mijn schrik had ik zelfs bij een aantal liedjes, maar dat was meer door de tekst, die nogal actueel is in mijn huidige gemoedtoestand, dat ik een traantje moest laten.





Ik was dan ook erg onder de indruk. Toch geen verloren middag