Weinig angst voor terrorisme tijdens carnaval Bijna 70% van de feestvierders maakt zich geen zorgen over de veiligheid tijdens carnaval. Terrorisme lijkt met 5,3% bij slechts een klein deel van de feestvierders een rol te spelen, al is dit percentage bij vijftigplussers met 11,3% aanzienlijk hoger. Verder maakt 14,2% zich vooral zorgen over ruziezoekers, terwijl 6,4% bang is voor zakkenrollers. Zo blijkt uit onderzoek van feestkleding365.nl