Jjacqueline 22 feb 2017 10:12 Bedankt weer voor de foto's....schitterend

Wat een prachtige foto's....ik moet minstens 305 jaar worden, wil ik alles gaan zien wat ik op mijn lijstje heb!!Bedankt weer voor de foto's....schitterend



Fietser55 22 feb 2017 10:21

We doen ons best en proberen elk jaar wat te zien van de wereld.

305 is een beetje oud, maar ik zeg altijd 120 jaar om "alles" te zien.We doen ons best en proberen elk jaar wat te zien van de wereld.















Jjacqueline 22 feb 2017 10:23

Het was bij wijze van spreken...ik denk dat die 305 nog niet genoeg is



Jdonders 22 feb 2017 10:34

Schitterende foto,s. Had de stad graag gezien. Maar ook als ik 305 word zal het er wel niet meer van komen.















Fietser55 22 feb 2017 10:37 Waarom niet Jos, er gaan daar ook busreizen heen hoor.





Jdonders 22 feb 2017 10:42

Ja Harry, maar ik kan niemand vinden die met me mee wil. Iedereen om me heen voelt zich te oud















Joke 22 feb 2017 11:10

maar om met de bus te gaan hele zit erheen

ach je ben nooit te oud om iets leuks te ondernemen hoor Jos

Zo dat zijn mooie foto's Harry nog niet geweest maar lijkt me supermaar om met de bus te gaan helezit erheenach je ben nooit te oud om iets leuks te ondernemen hoor Jos



Bette 22 feb 2017 11:11 Het is een prachtige stad,veel te zien en op t ogenblik kun je er

voor een klein prijsje heen.

Mooie foto s.

















Fietser55 22 feb 2017 11:29 Waarom doe je hier geen oproep Jos,misschien zijn er wel mensen die in het zelfde schuitje (bedoel bus) zitten.



Ik zelf vlieg altijd (ik zie ze ook vliegen) of met de eigen auto als het niet te ver is.



Ja Bette, het hoeft echt niet veel geld te kosten soms. Wij vliegen regelmatig met Ryanair, kost bijna niets, tot nu toe heel goed bevallen en altijd op tijd !