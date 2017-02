Hier komt de storm

Reacties Van leden

Redone 22 feb 2017 12:06

Ja het waait hier ook behoorlijk, als ik de telegraaf zo hoor zou het morgen in de avondspits wel windkracht 11 kunnen worden, maar ja die overdrijven altijd



Fietser55 22 feb 2017 12:10

We zien wel, vaak is het een storm in een glas water

Charissa46 22 feb 2017 12:18 even afwachten ..... valt waarschijnlijk wel mee ...

Armando 22 feb 2017 12:20 Wat een mooie regels ,Harry. Ik voel de romantiek en dat de lente er aan komt. Maar eerst nog de storm.

















Jjacqueline 22 feb 2017 12:37











Fietser55 22 feb 2017 12:42 Dit is eerlijk gezegd een mooier nummer over de storm Jjacqueline, maar ik plaats alleen muziek als ik het ook zelf ook op cd heb. Volgens mij heb ik dit nummer van Etta James niet, wordt misschien wel eens tijd.

















Petra1951 22 feb 2017 13:04 Mooie lied.





Bette 22 feb 2017 13:05 Allebei mooi,maar Etta James wint het,prachtig deze muziek.