Uit de oude doos De Nederlandse Taal.











Er wordt wel eens beweerd, dat het voor een buitenlander en soms ook voor een nederlander zeer moeilijk is de Nederlandse taal te leren. Als wij onderstaand gedicht lezen en in ons opnemen, kunnen we deze bewering volmondig beamen.











Voor het meervoud van slot schrijven we sloten.





Maar toch is het meervoud vanpot niet poten.





Evenzo zegt men altijd: een vat en twee vaten.





Maar moet men niet zeggen: een kat en twee katen?





Wie gisteren ging vliegen zegt heden ikvloog.





Dus zegt u wellicht ook van wiegen ik woog.





Dan zit u weer fout, want ik woog komt van wegen.





Maar is nu ik voog een vervoeging van vegen?





Vervolgens wordt zoeken vervoegd met ik zocht.





En dus hoort bij vloeken ook logisch ik vlocht.





Alweer mis, want dat is afkomstig van vlechten.





Maar ik hocht is geen juiste vervoeging van hechten.





Bij roepen hoort ikriep, maar bij snoepen geen sniep.





Bij lopen hoort liep, maar slopen geen sliep.





Want dat is afkomstig van het schone woord slapen.





Maar schrijf nu niet logisch ik riep bij het rapen.





Dat komt weer van roepen en u ziet het terstond.





Zo draaien we vrolijk in een kringetje rond.





Van raden komt ried, maar van baden geen bied.





Dit komt van bieden, ik hoop dat u ’t ziet.





Ook komt hier van bood, maar van wieden geen wood.





U ziet de verwikkelingen zij akelig groot.





Nog talloos veel voorbeelden kan ik u geven.





Want gaf hoort bij geven, maar laf niet bij leven.





Men spreekt van wij drinken en hebben gedronken.





Maar niet van hinkenen wij hebben gehonken.





’t Is ik weet en ik wist, zo vervoegt men dat.





En iedereen weet waarover u het had.





Maar schrijf nu niet bij vergeten–vergist,





Dat is een vergissing, ja moeilijk dat is ‘t !!





Het volgende geval is bijna te bont.





Bij slaan hoort ik sloeg, niet ik slong of ik slond.





Bij gaan hoort ik ging, niet ik gong of ik gond.





Maar bij staan niet ik sting, maar liever stond.





En noemt u een mannetjesrat soms een rater?





Welnee, dat gaat slechts op bij de kat en de kater.