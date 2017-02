Meerdere betekenissen hebben. We kennen het allemaal wel. Een zin of uitdrukking kan meerdere betekenissen hebben.





Zo hoorde ik vanochtend van mijn buurvrouw dat die man die bij ons op het hoekje woont laatst de weg kwijt was. Ik vroeg haar:hoe is dan hij thuis gekomen?





Nee,zo bedoel ik het niet. Hij was thuis de weg kwijt geraakt. Hij was niet helemaal bij de tijd. Oh,op die manier zei ik.





Weten jullie er misschien ook zo een?