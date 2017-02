Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Regen, wind en chagrijnige katten. Echt Hollands weertje vandaag. Eergisteren boodschappen in huis gehaald dus vandaag me lekker vermaken in huis. En dat lukt best, met boek, muziek, kleuren.





Met deze harde wind kom ik nooit buiten, té benauwd word ik ervan. De twee jongens stonden al bij de achterdeur te wachten om een frisse neus te halen. Eerst heb ik even gekeken naar het boompje voor het huis en de wind viel nog mee, dus even naar buiten en de rest van de dag moeten ze binnen blijven. En daar worden ze chagrijnig van zal ik je vertellen. Maar met wat extra verwennerij komen we de dag wel door











Ik wens iedereen een prettige stormachtige dag.









Door Lucia51 Toegevoegd op 23 feb 2017 om 09:20



Petra1951 23 feb 2017 09:34 Mijn kat ging altijd naar buiten wanneer hij wou, behalve Oudjaar s avond i v b met vuurwerk. Ik ga zodra het droog is even een wandelingetje maken een hele dag binnen zitten dat benauwd mij dus. Maar verder kom ik mijn dag wel door, nog genoeg te snoepen in huis, want anders moest ik nog naar de winkel.

Lucia, Wat zien ze er mooi uit, maar waarom mogen de jongens niet weer naar buiten?Mijn kat ging altijd naar buiten wanneer hij wou, behalve Oudjaar s avond i v b met vuurwerk. Ik ga zodra het droog is even een wandelingetje maken een hele dag binnen zitten dat benauwd mij dus. Maar verder kom ik mijn dag wel door, nog genoeg te snoepen in huis, want anders moest ik nog naar de winkel.



Lucia51 23 feb 2017 10:17

Mijn benauwd zijn komt door de COPD.

Petra, één van de katten loopt het liefst over alle daken hier in de buurt. Ik heb hem eens met storm zien zwalken over een dak en ik hield mijn hart vast. Misschien ben ik té ongerust. Inmiddels is het span in de logeerkamer gaan liggen, normaal is dat verboden gebiedMijn benauwd zijn komt door de COPD.