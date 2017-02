Te water vanmiddag is hier een vrouw door de storm het water ingewaaid. De brandweer was er na 10 minuten en riep: Nog even op uw tanden bijten mevrouw. Hoe heet U?

Ze riep bibberend terug: Doris, ik ben onderkoeld, haal me er eerst uit en daarna mijn gebit.





gratis/foto/pixabay.