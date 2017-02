Het is er op

Reacties Van leden

Fietser55 23 feb 2017 16:42

Ik ben Feyenoord supporter, dus denk dat je wel weet wat ik hoop



Johan259 23 feb 2017 16:49 Dat mag je wezen hoor,en ik gun ze ook dat ze kampioen van nederland worden,maar dan ajax europees

















Fietser55 23 feb 2017 16:56 Dan ben je geen echte supporter Johan, die zou Feyenoord niets gunnen.

Maar Feyenoord speelt vanavond niet.En ik ben al 55 jaar een supporter in hart en nieren en dan gun je 020 helemaal niets, ik weet het, het is kinderachtig, maar andersom denken ze in 020 zo over Feyenoord, het is maar net waar je geboren bent.





Johan259 23 feb 2017 17:18 Ja.en door dat soort mensen mogen er geen fans meer naar uitwedstrijden tussen die twee. maar daar ging de prikker niet over

















Fietser55 23 feb 2017 17:44 Nee Johan, dat komt door een heel kleine groep die dat verpest hebben.

Maar ook "normale" supporters als ik denken er echt zo over.





Fietser55 23 feb 2017 17:48 Maar uiteraard veel plezier zo meteen.