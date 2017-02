Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Sjonge jonge wat een storm! Hebben jullie veel last van de storm? De wind giert hier door het schoorsteenkanaal... Ik vind het heerlijk , maar op de weg is het gevaarlijk. Ik hoop dat iedereen die onderweg is, goed thuiskomt!!

Ajax gewonnen met een hele magere 1-0, maar ik geniet van de avond. Ik wens jullie ook nog een mooie avond verder...





Door Bellahelena Toegevoegd op 23 feb 2017 om 22:21



Lucia51 23 feb 2017 22:32 Vandaag ben ik niet de straat op geweest, maar me binnen goed vermaakt. Het is hier aan de Zaan ook bar weer. Ajax heb ik het laatste kwartier maar gezien, wel spannend nog. Vanavond nog even een aflevering van Krabbé zoekt Picasso teruggekeken. Nu na een glas wijn zoek ik mijn bed op.

Welterusten voor iedereen.