Als het bij ons stormt dan ziet het er zo uit.





Alles gaat dan gewoon door,





je kunt gewoon met het bootje naar het werk, zoals ik jaren gedaan heb.





Nu werk ik op ons eiland, en ga met de tweewieler, weer of geen weer, bij nacht en ontij. Eens ben ik op een hert gereden, die vanuit de vloedlijn de weg op sprong, waar ik op dat moment reed. Zij liet me haar reet zien, een klap en meer weet ik niet. Toen ik bijkwam lag mijn rechterknie open, en linker elleboog en schouder, ondanks het dubbele winterpak.D





De brommer had alleen een scheur in het spatbord.





Zeg nou niks over ijzeren kerels, ik kan goed tegen kou en slecht weer, maar niet tegen warmte, boven de 20C kun je mij opdweilen. Tuurlijk voel ik wel eens kou of knoffelige handen. Maar dan zeg ik tegen mezelf: 'het is niet koud' en dan gaat dat innerlijke kacheltje weer aan en heb ik het weer heerlijk warm. Deze periodes volgen zich als het lang duurt wel steeds sneller op





Langzaamaan begin ik uitgeslapen te raken, hoewel..........





Wordt wakker, we gaan slapen-werd er net tegen me gezegd





Gelukkig ben ik erg gehoorzaam