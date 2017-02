Reacties Van leden

Je reactie

Bette 24 feb 2017 10:16

Prachtig Harry,op Sardinie ben ik nooit geweest,wel een rondreis gemaakt door Italie,dat was ook geweldig,alhoewel wel vaak vroeg op staan.



Fietser55 24 feb 2017 10:25

Op reis zeg ik altijd, uitslapen doe je thuis maar

De ochtendstond heeft goud in de mond Bette















Marynote 24 feb 2017 10:31

Wordt weer een gezellige puzzel Harry.Mooie foto



Jdonders 24 feb 2017 10:31 Het was een heel gesjouw om al die rot(s)blokken op elkaar te krijgen.

















Jjacqueline 24 feb 2017 10:35 Wauw je hebt veel moois gezien op jullie vele reizen Fietser55!!dit lijkt mij ook weer zo'n schitterende plek..authentiek dit rotslandschap met zijn apart uitziende vuurtoren!!