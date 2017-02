Deze jongeren met een psychische aandoening willen euthanasie: Ik wil dat het stopt In de documentaire ‘Too Young To Die’ onderzoekthttps://www.vice.com/nl/article/de-jongeren-met-psychische-problemen-die-niet-verder-willen-leven"> Vice hoe er in Nederland en België wordt omgegaan met psychisch lijdende jongeren die een zelfgekozen dood wensen.





Nederland wordt gezien als een van de progressiefste landen ter wereld als het gaat om wetgeving rond euthanasie. Als je kan aantonen dat je uitzichtloos en ondraaglijk lijdt, kan je een arts vragen om je te helpen om te sterven. Maar hoe werkt dat bij mensen die lijden aan een psychische aandoening? In de documentaireToo Young To Dieworden jongeren gevolgd die niet meer willen leven vanwege hun psychische klachten.





De documentaire volgt onder meer de 27-jarige Nadia, die in de laatste fase van haar euthanasietraject zit. Nadia heeft een chronische depressie en lijdt aan nog een flink aantal andere psychische klachten. “Ik wil dat het stopt. Dat ik weer therapie moet volgen jaagt mij angst aan,” vertelt Nadia.





Ook de familie van Maud komt aan het woord. Ze laten een geluidsfragment horen waarin Maud zelf uitlegt wat ze ervaart: “Er is maar één oplossing en dat is dat het gewoon ophoudt,” legt de emotionele Maud uit in de opname. Maud heeft een euthanasieverzoek ingediend, maar deze werd afgewezen. Op haar twintigste maakte ze uiteindelijk zelf een einde aan haar leven.(Lindanws)





