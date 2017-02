Reacties Van leden

Fietser55 24 feb 2017 17:13

Leuk dat ze het zo goed kunnen vinden met elkaar.

Dat is geen kat in de zak, maar in een doosLeuk dat ze het zo goed kunnen vinden met elkaar.



Herald62 24 feb 2017 17:44 Ja mijn kat heeft respect voor mijn kippen hij heeft zijn gebied moeten delen met hun en soms zitten de kippen achter de kat aan dan jagen ze hem op door de tuin ,ik had het eerder andersom verwacht .

















Marije 24 feb 2017 17:55





Dit noem ik gezelligheid!



Fietser55 24 feb 2017 17:55 Kippen kunnen best van zich afbijten, wij hebben ooit kippen gehad, die elkaar de hele tijd pikten tot bloedens toe, daarna de snavels geknipt.