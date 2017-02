Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













De oude dag is het hoogtepunt van ons leven en ik geloof hier wel in. Http://www.welingelichtekringen.nl/boeken/655307/de-oude-dag-is-het-hoogtepunt-van-ons-leven.html Pas wanneer je niets meer nastreeft, kun je gelukkig worden, zegt ouderdoms-deskundige Daniel Klein, schrijver van onder meer De wijsheid van een tandeloze glimlach tegen Filosofie-magazine. ‘Als je jong bent wil je van alles. Je maakt plannen en hebt grote doelen voor ogen. Oud zijn stelt je in staat om andere dingen te doen: om het leven te overdenken, opnieuw te gaan spelen en om belangeloze vriendschappen aan te gaan.’ ‘Geen grote doelen meer nastreven wordt steeds makkelijker als je oud bent’, stelt Klein. ‘En dan hoeft de tijd ook niet meer zo snel te gaan.’ Daardoor kan je tempo zo ver omlaag dat je je ervaringen kunt overdenken en ervan kunt genieten. Bovendien word je op je oude dag minder afgeleid door lusten die gewild en ongewild de kop opsteken. ‘De oude dag is het hoogtepunt van ons leven’ - wel.nl ‘De oude dag is het hoogtepunt van ons leven’

Http://www.welingelichtekringen.nl/boeken/655307/de-oude-dag-is-het-hoogtepunt-van-ons-leven.html







Door Marije Toegevoegd op 24 feb 2017 om 17:45



Marije toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Marina15 24 feb 2017 17:53 Ik weet zeker dat het zo is, want ik ervaar het zo.





Fietser55 24 feb 2017 17:59 Een beetjes rustiger aan is goed, maar je moet wel actief blijven, overdenken kan ook piekeren worden.