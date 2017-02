Reacties Van leden

Briesje 24 feb 2017 22:32 Zo is het maar net!

Ik mis de columns van Martin nog steeds, ik hield van zijn schrijfstijl!

Gelukkig heb ik nog een paar hele leuke boekjes van hem.

Erg leuk dat dit credo op een bankje geplaatst is.

Mooi om het hier te plaatsen Tteun!