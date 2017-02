Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Wat ga ik vandaag doen? Ik weet het nog niet. De boodschappen voor het weekend heb ik gisteren al gehaald.





In ieder geval vandaag en morgen minstens een half uur buiten lopen. De wandelstok voor mijn klapvoet en copd gaan mee.





En 2 dozen uit de binnenberging halen en uitzoeken met allerlei spulletjes en de lps die er nog staan.





Tv tip: Zondagavond RTL 4 rond 21.00 uur verkiezingsdebat.



Door Armando Toegevoegd op 25 feb 2017 om 07:53



Armando toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord



Er zijn nog geen reacties gegeven.