Een hele goedemorgen allemadl! Nu nog droog dus lekker nasr buiten. Even harig halen op de A. Cuyp, daarna boodschappen, huis in orde, met Karel naar de dierenarts..dan is de zaterdag om!!..Ik ga opschieten! Fijne dag allemaal!!



Gisteren behoorlijk wat vogels in de tuin, waaronder de Vlaamse Gaai. Is weer de 1e keer dit jaar!