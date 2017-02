Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













75 jaar geleden: capitulatie oorlog met Indië 8 maart 1942 is geen datum die met een sterretje in de geschiedenisboeken staat. Op die dag capituleerde Nederlands-IndiŽ voor Japan. Die dag luidde het einde in van het koloniale tijdperk. Het onafhankelijke IndonesiŽ. Over de veranderingen in de Indische samenleving ten tijde van de Japanse bezetting maakte het programma Andere Tijden een dubbele uitzending. Deze is te zien vanavond en volgende week zaterdag. https://www.google.com/url?hl=nl&q=http://mail.smart.pr/wf/click?upn%3DgNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfkxNjeqHt2oiF9xDu7hUPaqiwVfVcbzygo0aMJE-2F5U8C_8PpZ21tTtyNgOLkeDVxTxlQMZzz5ZRweqDg98vkjrmRn7xcsz7smCnJAKizAkcf77pDEqfw4GB7QseHmNvc4UnwVmdThQEMizBR8Ap52CuTO3MqQZiUxBWFts6Uuf15ZnH7MW3-2Fm7t3TSEPq4VhgWEvG53NxjOTRc4J93gmeoX5BZmYhNhVnz3kUzacCu9aFKeTIl5tLOHhaQW4p2k6fQKDLMyiHYv5ByZJjrZzhQOY-2FRucB9SdWPQWghJ5FaQqHRHVNniQgDv8jJ8rjEcNGy5GTunDNAWyQbpMAxOlp2cAQ69K4Ocl-2BcyYazPGlnUlL&source=gmail&ust=1488098890028000&usg=AFQjCNEK9KyT8dUewXEsv0Zlu7TM4BwaSQ">www.anderetijden.nl Home - Andere Tijden Andere Tijden, het geschiedenisprogramma van de NTR en VPRO met reportages over (bijna) vergeten gebeurtenissen uit de recente geschiedenis.

http://www.anderetijden.nl







Door MarianVisservanKlaarwater Toegevoegd op 25 feb 2017 om 09:51



MarianVisservanKlaarwater toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Armando 25 feb 2017 09:59 Een geode tip om er naar te kijken maar ook de "rol" van Nederland in Indonesie mag niet vergeten worden. Ik denk bijv. aan de politionele acties daar.