Het wonder van Amsterdam; Multimediaal panoramisch uitzicht op vier eeuwen Hoe zag Amsterdam er de afgelopen vier eeuwen uit? Deze vraag was reden voor de Hermitage Amsterdam om samen met het Amsterdam Museum in de Hermitage een nieuw project te starten.

Dit betreft een multimediaal panoramisch uitzicht op vier eeuwen Amsterdam en gaat in de zomer open. Het laat de bezoeker de geschiedenis van Amsterdam en Nederland beleven vanaf het ontstaan van de hoofdstad tot nu. Met de nieuwste projectietechnieken komen historische beelden, films, schilderijen en animaties uit onder andere het Amsterdam Museum samen in dit panorama. Met een speciale rol voor het 17e eeuwse Amstelhof, het gebouw van de Hermitage Amsterdam, waar sinds 2014 ook Hollanders van de Gouden Eeuw te zien is.