Colijnsplaat (puzzel) Net over de Zeelandbrug (als je van mijn kant komt fietsen met ,bijna altijd, tegenwind) staat een monument ter nagedachtenis aan de ramp in 1953. Het kunstwerk is omstreden. Een aantal keren per dag komt er op vaste tijden geluid uit, dan hoor je geluiden van de watersnoodramp. Vooral het geluid maakt veel los bij de bewoners, zeker bij hen die de ramp hebben meegemaakt. Bewoners van Colijnsplaat waren altijd al tegen het plaatsen van het monument en ook nu proberen ze nog regelmatig om de Gemeente er toe te bewegen het weg te halen.





Door Fietser55 Toegevoegd op 25 feb 2017 om 10:01



Marynote 25 feb 2017 10:14

Gaat het zó hard dan met dat geluid?Zou ik dus ook wel op tegen zijn hoor Harry.....



Jjacqueline 25 feb 2017 10:24 Mooie foto's weer van een bijzonder herdenkingsmonument , wat de vorm van een torenspits heeft gekregen ,omdat die spitsen nog wel boven het water uitstaken..het laat 3 maal per dag de geluiden van een opkomende storm, afgewisseld met archaïsche koormuziek voort komen...eerlijk gezegd kan ik mij wel voorstellen dat mensen die de ellende toentertijd hebben meegemaakt niet blij zijn , om die herinneringen elke dag weer op hun bord geschoven te krijgen...zonder dat al is het zwaar genoeg dunkt mij

Heb jij die geluiden nog kunnen waarnemen Fietser55?

















Redone 25 feb 2017 10:30 Dat kan ik me ook goed voorstellen, het heeft een giga impact gehad, en als je het wil herbeleven ga dan naar het Watersnoodmuseum, dat is al indrukwekkend genoeg, eigenlijk zou iedere Nederlander daar een keer geweest moeten zijn!

Trouwens wel een hele mooie foto!