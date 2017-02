Carnaval Vanmiddag met mijn dochter naar een carnavals optocht wezen kijken in Ter-Apel. Prachtig al die versierde wagens. Er was één bij met de gouden koets waar Alecxander, Maxima en Beatrix in zaten. Achterop zaten Sint en een zwarte Piet, heel leuk gemaakt. Ook was er één met Boer zoekt vrouw ook erg leuk. Maar het was wel erg koud, gelukkig was het vanmiddag droog.