Update Karel.... karel wordt vrijdag aan zijn gebit geholpen. Er is één kies die hem ongemak bezorgd. Zn gewicht is gelukkig gelijk gebleven. Als hij genezen is van het trekken van de kies en misschien nog enkele tanden, dan wacht een volgende operatie...maar voorlopig gaan we eerst voor zn gebit...

ik kijk nu naar Victoria. Prachtig kostuumdrama op NPO 2..

meld me later wel weer. Fijne avond nog allemaal!



Door Bellahelena Toegevoegd op 25 feb 2017 om 20:35



Reacties Van leden

Lucia51 25 feb 2017 20:57 Karel zal er misschien van opknappen want een slecht gebit is ook naar. Hoe oud is Karel? Welke operatie volgt dan nog?





Bellahelena 25 feb 2017 21:24 Oh Lucia, hij is al eerder aan zijn gebit geholpen. Alle drie mijn katten komen uit Gelderland en ze hebben alledrie dit probleem. Het zit op de genen...Het stamt vanuit de Middeleeuwen en is steeds doorgegeven. Nu nog steeds.. Dat vertelde mijn dierenarts eens.. ik heb eerder katten gehad en echt nog nooit problemen met gebit gehad....

Ook is er nog een soort vetbult die weggehaald moet worden...

Hij is dus even aan de beurt....

Maar komt goed!