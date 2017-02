Afgeprijsd Appartement in LA MATA (Costa Blanca - SPANJE) IN FEBRUARI 2017 VOOR U VERLAAGD VAN Ä 179.000,- NAAR Ä 169.000,-! Dit prachtige appartement in La Mata vindt u op de 2e etage in een nieuw residentiŽle complex. Deze residentie bestaat uit 5 gebouwen met elk 8 verdiepingen. Dit appartement is modern, licht en voorzien van airco, zowel warm als koud. Vanaf het balkon heeft u prachtig uitzicht over het natuur reservaat de Lagunas van La Mata. De moderne open keuken is volledig ingericht met vaatwasser en oven. Er zijn 2 slaap en 2 badkamers en in de living staat een slaapbank. In de zeer goed onderhouden gemeenschappelijk tuin (omheind) bevindt zich het grote zwembad met apart een kinderbad. Uw auto parkeert u gemakkelijk …….. LEES VERDER: https://www.uwcasa.nl/aanbod/appartement-in-la-mata-5/





















